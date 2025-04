Milan-Fiorentina è anche un incrocio di prestiti non destinato a uno scambio definitivo. E se Sottil è sulla via del ritorno a Firenze, Adli…

Sabato sera, “Luci a San Siro” per la Fiorentina di Palladino che, dopo aver battuto in casa altre due big del campionato come Juventus e Atalanta, tenterà il colpaccio anche fuori dal ‘Franchi’. Arriva un Milan in condizioni psicologiche estremamente fragili e altalenanti, nonché stancato dal derby in Coppa Italia. Insomma, sarà una gara pesante e dalle buone speranze per proseguire la corsa a una posizione europea.

Sottil-Adli, idea scambio naufragata? C'è chi tornerà a Firenze

Milan-Fiorentina è anche un altro incrocio. Rossoneri e viola si dividono rispettivamente un calciatore reciprocamente in prestito: Riccardo Sottil e Yacine Adli. Il classe 1999, partito a gennaio alla volta di Milano, ha trovato pochissimo spazio e non è scattato un feeling particolarmente elevato col tecnico Conceicao. Si vocifera già di una mancata permanenza al Milan, con il ritorno (almeno momentaneo) a Firenze che appare scontato.

E Adli? Adesso è difficile ritrovare una maglia da titolare

Per quanto riguarda il francese, invece, la situazione è un po' più aperta e complessa. Grande protagonista in avvio di stagione, l'ex Bordeaux è stato poi fermato da un fastidio alla caviglia accusato contro la Lazio molto più serio del previsto, tanto che è tornato a disposizione non molto tempo fa, toccando comunque il campo meno spesso. E in un centrocampo che adesso gira e dà certezze, composto da Mandragora, Cataldi e Fagioli, sgomitare per un posto da titolare è più complicato.

Due mesi per cancellare ogni dubbio dettato da uno stop fisico

Per Adli, la cifra complessiva tra prestito oneroso e diritto di riscatto si aggira intorno agli 11 milioni di euro. Quanto messo in mostra fino all'infortunio non avrebbe fatto dubitare i più sul suo futuro, che adesso è inevitabilmente rimesso in discussione. Non certo per i piedi e per le qualità di un centrocampista estremamente raro, semmai per un sovraffollamento nel reparto e per necessità di accertamenti sulle condizioni fisiche. Negli ultimi due mesi di stagione, non mancherà il modo di dare delle risposte.