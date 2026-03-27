All'indomani della vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord, Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina ha commentato a Sky Sport la prestazione degli Azzurri.

Le parole di Fagioli

“Sinceramente non mi aspettavo la convocazione. Chi è stato inserito nel gruppo se lo è guadagnato, e se fosse rimasto fuori uno di loro al posto mio, le polemiche ci sarebbero state comunque: in Italia funziona così. Adesso bisogna solo fare il tifo. Ieri hanno vinto e ora c’è la Bosnia: gli mando un grande in bocca al lupo”.

Su Kean

“Quest’anno ha incontrato qualche difficoltà in più, perché dopo una stagione come quella passata in Italia vieni studiato molto di più. Inoltre ha avuto anche qualche infortunio. Però, passo dopo passo, ci darà una mano a uscire da questa situazione. È un giocatore fortissimo e lo sta dimostrando".