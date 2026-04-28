Malusci: “Fiorentina indecente, il niente da inizio anno. Se Vanoli fosse confermato Paratici l’avrebbe già detto”

L’ex difensore viola Alberto Malusci ha analizzato a Toscana TV la prova della Fiorentina nello scialbo 0-0 contro il Sassuolo per poi spaziare verso varie altre dinamiche di casa gigliata.

‘Da 34 partite si vede il niente, voglio Fiorentina ambiziosa’

“Forse mi sono sono addormentato a vedere la partita, ma tutti i tiri della Fiorentina di cui sento parlare non li ho visti. Se scegli Gudmundsson da punta centrale, dopo 45’ in cui non si è visto nulla, metti però dentro Braschi. Vanoli ha fatto qualcosa di straordinario, i numeri sono dalla sua parte, ma da tifoso viola ambizioso voglio vedere una Fiorentina ambiziosa. Non posso vedere certe cose, da 34 partite si vede il niente… quest’anno la Fiorentina è stata indecente. L’atteggiamento di Mandragora all’uscita dal campo è indicativo, è il comportamento di chi ha giocato strabene e viene sostituito… invece stava facendo una partita da 5.5”.

‘Paratici dovrà scegliere l’allenatore e poi…’

“Se Vanoli fosse l’allenatore della Fiorentina anche l’anno prossimo, Paratici lo avrebbe già annunciato. Cosa dovrebbe aspettare? La Juventus, ad esempio, ha già confermato Spalletti, così com’era stato fatto dalla stessa Fiorentina con Palladino lo scorso anno. Paratici è un grande direttore sportivo e dovrà fare la squadra assieme all’allenatore che sceglierà e non sarà semplice visti i tanti rientri dei prestiti”.