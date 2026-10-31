De Rossi torna al match contro la Fiorentina: "È stata la nostra migliore partita, non era facile. Quando sei ultimo..."

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida dei rossoblu contro il Lecce, parlando anche della sfida vinta dal Grifone contro la Fiorentina.

“Contro la Fiorentina…”

Queste le sue parole: “Secondo me la prova migliore sotto l'aspetto tattico e di gioco è stata quella disputata contro la Fiorentina. Durante la prima frazione di gara contro i viola ho intravisto trame interessanti, e va ricordato anche che siamo scesi in campo occupando l'ultimo posto in classifica”.

Sull'aspetto mentale

De Rossi ha poi proseguito: “In determinate circostanze le gambe faticano a causa della tensione, e quando ti ritrovi ad avere un punto in classifica è del tutto naturale che subentri della paura nel giocare la palla”.