Venticinque gol subiti in undici giornate. Da qui parte ogni discussione sulla Fiorentina di Paolo Vanoli, quindicesima con 9 punti in vista della trasferta di Monza. Solo il Sassuolo, con 29 reti al passivo, ha incassato di più; la Lazio, la difesa migliore del campionato, si è fermata a 9. In queste settimane il processo si è concentrato sulla coppia centrale, ma i numeri dicono qualcosa in più di quello che si sente in radio.

Un reparto sotto esame

Chi deve giocare al centro della difesa è diventata la domanda fissa del dopopartita viola. Sul banco degli imputati finiscono Dragusin, Pongracic e Ranieri, davanti a De Gea. C'è però chi invita a non fermarsi all'ultima linea. Cesare Natali, ex difensore della Fiorentina, a Radio Bruno ha descritto una squadra a trazione anteriore, in cui i gol presi non sono soltanto colpa dei difensori.

È una tesi che si può mettere alla prova. Per farlo serve uno strumento che ormai compare in ogni analisi: gli expected goals.

Cosa sono gli expected goals subiti

Gli expected goals (xG) assegnano a ogni tiro un valore tra 0 e 1, cioè la probabilità che diventi gol in base a distanza, angolo, tipo di conclusione e situazione di gioco. Un rigore vale molto, un tiro da trenta metri quasi niente. Sommando i valori dei tiri concessi agli avversari si ottengono gli expected goals subiti, gli xGA: quanti gol una squadra avrebbe dovuto incassare se gli avversari avessero segnato con una precisione nella media.

Il confronto tra gol reali e xGA è utile perché separa due problemi diversi. Una squadra che concede tante occasioni pulite ha un difetto di struttura. Una squadra che concede poco ma subisce molto ha un problema di dettagli: errori, letture sbagliate, a volte semplice sfortuna.

Il caso viola: 25 gol, 17,3 attesi

Secondo l'analisi pubblicata dalla Lega Serie A in vista di Monza-Fiorentina, la squadra di Vanoli ha concesso occasioni per 17,3 expected goals. I gol subiti sono 25: quasi otto in più di quanto la qualità dei tiri avversari lascerebbe prevedere. Solo il Monza, con 25 reti incassate a fronte di 16 xGA, ha uno scarto peggiore.

Lo stesso documento conta cinque errori che hanno portato direttamente a un gol. È qui che la tesi di Natali trova una conferma parziale. Lo scarto tra reale e atteso non dice che i difensori siano scarsi: dice che una parte dei gol viola nasce da episodi, più che da una difesa che lascia tirare chiunque da ogni posizione.

Attenzione però a non assolvere nessuno. Anche 17,3 xGA in undici partite fanno circa 1,6 gol attesi a gara: non è il dato di una retroguardia solida. La Fiorentina concede comunque troppo, e quando sbaglia paga più del previsto. I due problemi convivono, e cambiare la coppia centrale ne risolverebbe al massimo uno.

Come i dati diventano pronostici

Per chi analizza le partite, lo scarto tra gol e xGA è un indizio importante. Su campioni piccoli come undici giornate, le differenze molto ampie tendono a ridursi con il tempo: gli statistici la chiamano regressione verso la media. Non significa che la Fiorentina smetterà di subire gol, ma che il suo rendimento futuro dipenderà più dalle occasioni concesse che dai gol già presi.

È lo stesso ragionamento su cui si costruiscono le quote. Un bookmaker non guarda solo la classifica: stima con modelli statistici quanti gol è probabile che segni ciascuna squadra, e da lì ricava i prezzi di mercati come Under/Over o Gol/No Gol. La quota è la traduzione di una probabilità: una quota di 2,00 corrisponde a una probabilità implicita del 50%, che comprende anche il margine trattenuto dall'operatore. Chi vuole capire come sono costruiti questi mercati e cosa indicano le sigle più comuni può partire dalla guida alle scommesse di casino-online.bz, che li spiega uno per uno.

Vale anche il limite opposto: nessun modello cancella l'incertezza di una partita di calcio, tanto meno quella di una squadra che in undici giornate ha alternato un 4-2 a Venezia e uno 0-3 in casa con il Frosinone. I dati aiutano a leggere le tendenze, non a indovinare il risultato. E il gioco con vincite in denaro resta riservato ai maggiorenni.

Lunedì a Monza, la sfida dei numeri gemelli

La dodicesima giornata mette di fronte due squadre con le stesse cifre: 17 gol fatti e 25 subiti a testa, e i due scarti peggiori del campionato tra gol incassati e xGA. Una coincidenza curiosa, che dice molto del momento viola.

Per Vanoli la partita è un test anche per la difesa, chiunque sia la coppia scelta al centro. Se gli errori diminuiranno, i numeri suggeriscono che i gol subiti potrebbero avvicinarsi a quelli attesi. Se resteranno, il dibattito sui centrali andrà avanti, ma con un capo d'accusa più preciso: non quante occasioni concede la Fiorentina, ma quanto le costa ogni sbaglio.