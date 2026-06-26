UFFICIALE: Berti cambia destinazione. L'ex viola resta in Serie B

Vi ricordate di Tommaso Berti con la maglia della Fiorentina? Il mancato riscatto nel 2023 lo ha riportato in quel di Cesena, a casa sua. Ora, però, è arrivato il momento di dire addio ai bianconeri a titolo definitivo: il centrocampista è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Cremonese.

Berti passa alla Cremonese

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Cesena FC i diritti alle prestazioni sportive di Tommaso Berti. Centrocampista di grande qualità e dinamismo, il classe 2004 vanta già una lunga esperienza tra i Professionisti grazie alle 139 partite giocate in maglia Cesena, squadra nella quale è cresciuto a livello giovanile per poi esordire in Serie C a soli 17 anni. Dopo aver vinto il campionato con i bianconeri nel 2023/24 è stato protagonista nelle ultime due stagioni di Serie B registrando 11 assist e 6 gol in 67 presenze, mettendosi in mostra come uno dei migliori giovani della categoria. Oltre ad aver esordito con l’Italia Under 21 nelle gare di qualificazione agli Europei, lo scorso giugno è stato convocato dalla Nazionale maggiore per le sfide amichevoli con Grecia e Lussemburgo.