La Fiorentina non lo riscattò, ora è tempo di nuove esperienze: Berti lascia il Cesena

Vi ricordate di Tommaso Berti? Il centrocampista si unì alla Fiorentina nell'estate del 2022, giocando un anno nella Primavera viola dove ha consacrato il suo talento. Poi il club ha deciso per l'interruzione del rapporto, senza esercitare il diritto di riscatto.

Dal non riscatto della Fiorentina all'ascesa

Il classe 2004 è dunque tornato a Cesena, dove si è affermato con decisione nella squadra del suo cuore e dove ha conquistato un posto anche in Under 21, nella Nazionale Italiana giovanile. Nonostante il legame con la Romagna, sembra essere arrivato il momento per un trasferimento di Berti.

Ora Berti saluta davvero Cesena

Come riporta Laprovinciacr.it, Berti è vicinissimo a indossare la maglia della Cremonese. Il blitz grigiorosso ha in pugno 2,5 milioni di euro da offrire al Cesena per convincere il club a lasciarlo partire.