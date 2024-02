Kouamé è campione: la Costa d'Avorio vince la Coppa d'Africa! Solo panchina in finale per l'attaccante viola

L'attaccante della Fiorentina Christian Kouamé è campione: la Costa d'Avorio ha vinto la Coppa d'Africa! La finale della competizione continentale è terminata da pochi istanti, dove gli Elefanti hanno battuto la Nigeria per 1-2. Al vantaggio iniziale di Troost-Ekong hanno risposto Franck Kessie e Sebastian Haller. Stasera solo panchina per il numero 99 viola.

Una vittoria incredibile

La Costa d'Avorio alza al cielo la Coppa d'Africa, in questa edizione giocata in casa, per la terza volta nella sua storia. Una storia davvero incredibile, se si pensa a come era iniziato il girone e ai calcoli cervellotici che hanno permesso ai ragazzi di Faé di accedere alla fase di eliminazione diretta. Da lì una cavalcata clamorosa, che ha portato a battere Senegal, Mali, Repubblica Democratica del Congo e Nigeria.