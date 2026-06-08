M. Orlando: "Grosso? Facile giocare bene al Sassuolo, meno a Firenze. Vorrei vedere il suo stile anche qua"
Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, ha avuto modo di commentare l'arrivo di Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina.
L'opinione
“Grosso ha fatto un bel calcio al Sassuolo - ha detto a TMW Radio - ma è più semplice che farlo a Firenze. Spero riesca a far vedere il suo modulo, ma serviranno giocatori che piacciono a lui".
“Conta chi gli verrà messo a disposizione”
E poi: “Quindi dipenderà da ciò che la società gli metterà a disposizione. Lo scorso anno sono stati spesi 123 milioni, e rientrano tanti giocatori con contratti pesanti e difficili da piazzare".
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