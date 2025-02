Per due italiane che si fermano, due ex-Serie A continuano: il Benfica approda agli ottavi con due attaccanti passati dalla Fiorentina

In una serata nefasta per le due italiane uscite dalla Champions League, dopo le rispettive sconfitte con Feyenoord e Club Brugge, c'è anche un po' di Serie A che continua il suo percorso. O meglio, ex-Serie A: infatti, il Benfica ha pareggiato per 3-3 davanti al suo pubblico di casa contro il Monaco, passando quindi con un risultato complessivo di 4-3. Nella rosa della partita spuntano ben due attaccanti passati dal campionato italiano e, nello specifico, dalla Fiorentina.

Infatti, pur figurando in minima parte nella nottata portoghese, accederanno agli ottavi di finale anche Andrea Belotti e Arthur Cabral, entrambi con un passato a Firenze. Il primo, arrivato in prestito dal Como, sta trovando sempre più spazio coi lusitani e si è tolto anche la soddisfazione di esordire in Champions League (all'andata, contro il Monaco): oggi è subentrato all'87simo, a risultato acquisito, ma in campionato ha già giocato da titolare. Minuti, i suoi, che pare aver tolto proprio a Cabral: da quando è arrivato Belotti il brasiliano classe 1998, acquistato appena un anno e mezzo fa per 25 milioni di euro, ha raccolto solo 10 minuti di gioco su 3 partite disputate, dopo essere anche stato espulso all'ultima giornata della fase campionato di Champions direttamente dalla panchina, per proteste reiterate.