Viery: "Tutto ciò che una volta era una preghiera, oggi è realtà... inizia un nuovo capitolo, Forza Viola!"

Da ieri Viery Fernandes è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. Il difensore classe 2005, dopo aver salutato il Gremio, ha pubblicato su Instagram i primi scatti della firma in viola.

Le parole di Viery

“Tutto ciò per che una volta era una preghiera, oggi è realtà. Il bambino che sognava non ha mai smesso di farlo. Ora inizia un nuovo capitolo, Forza Viola!”. Queste le parole del giocatore brasiliano, ansioso di iniziare la nuova avventura in maglia Fiorentina.