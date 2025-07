Il giornalista Alberto Polverosi, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport analizza le probabili differenza fra la Fiorentina della stagione passata, sotto la gestione di Palladino, e la Fiorentina che verrà, nella quale l'impronta di Pioli sarà, inevitabilmente, ben evidente.

La Fiorentina di Palladino

“Anche a Firenze vedranno qualcosa di diverso - scrive Polverosi - Palladino, che aveva avuto la fantastica intuizione di Kean, puntava tutto sul suo centravanti. Palla lunga per il bomber che, dagli 0 gol della stagione precedente, è arrivato ai 25 della stagione fiorentina".

Una squadra più tecnica

Il noto giornalista prosegue poi ipotizzando come potrebbe giocare invece la Fiorentina della stagione 2025/2026 allenata del tecnico ex Milan: "Pioli si orienterà di più sulla tecnica, visto anche come Pradé sta attrezzando la squadra, con l’acquisto e la conferma di giocatori dai piedi buoni”. In questo senso manca forse ancora l'acquisto più importante all'appello, quello del regista, ma l'attesa potrebbe non essere così lunga.