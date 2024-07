Italiano alza le pretese a Bologna? L'ex viola perde Zirkzee e rischia anche su Calafiori, mentre gli acquisti...

Vincenzo Italiano ha lasciato la Fiorentina a fine stagione, destinazione Bologna. Il tecnico ormai ex viola si potrà godere la prima avventura in Champions League, ma il difficile inizio di mercato dei rossoblù non sembra accontentarlo.

Già qualche malumore per Italiano?

Secondo quanto riportato dal portale de La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero alcune differenze di vedute tra Italiano e la dirigenza del Bologna. Il club è ormai arreso all'idea di cedere Zirkzee e sembra probabile anche la partenza di Calafiori. Intanto stanno per essere ufficializzati Holm e Miranda, insieme a un Cambiaghi molto vicino, ma non sembrano essere nomi che scaldano l'allenatore ex Fiorentina.