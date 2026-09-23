Stadio Franchi, Comune e Fiorentina, l'idea iniziale del club e l'ultima proposta sul tavolo

Resta aperto il confronto sul futuro dello stadio Franchi ed in particolare sul partenariato tra Comune di Firenze e Fiorentina che servirà per il completamento della seconda fase dei lavori.

Concessione

Il club viola aveva inizialmente proposto la sottoscrizione di una concessione con durata di 90 anni, accompagnata da un canone annuo compreso tra gli 1,5 e 1,8 milioni di euro. L’ultima ipotesi sul tavolo è quella con durata di circa 50-55 anni, con la possibilità di un rinnovo.

Non si tratta ancora di termini definitivi: l’assessore allo Sport Letizia Perini ha confermato che l’istruttoria è in corso e che i dettagli della proposta saranno resi pubblici soltanto dopo la conclusione dei lavori della Conferenza dei servizi.

Obiettivo primo lotto

Intanto, il cantiere non si ferma. Proseguono gli interventi del primo lotto, che secondo l’obiettivo indicato dovrebbero essere completati nei primi mesi del 2027.