Lautaro punta (purtroppo) la Fiorentina. Mentre Solomon...
Dopo aver affrontato la Cremonese, la Fiorentina si troverà ad ospitare l'Inter nella prossima giornata di campionato.
Lautaro
Una squadra, quella allenata da Chivu, che ritroverà all'interno delle proprie fila niente meno che Lautaro Martinez. Rimasto fuori per un mese a causa di un problema muscolare non certo di poco conto, l'argentino tornerà a disposizione nella trasferta di Firenze dei nerazzurri.
Manor
Se l'Inter recupera una pedina fondamentale, probabilmente non potremo dire altrettanto della Fiorentina che, salvo sorprese, dovrà ancora fare a meno di Manor Solomon, dato come rientrante dopo la sosta contro il Verona.
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