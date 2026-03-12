Galbiati: “Rakow una scomodità, dentro Braschi perché non si può rischiare Piccoli. Abbiamo già perso Solomon”

A Lady Radio ha parlato l’ex difensore viola Roberto Galbiati, proiettandosi sull’andata degli ottavi di finale di Conference League della Fiorentina, oggi impegnata in casa contro il Rakow, spaziando poi su altri argomenti.

‘Conference una scomodità in questo momento’

“Il Rakow? Una partita scomoda, soprattutto in vista della Cremonese, che è un’ultima spiaggia. Ne avrei fatto a meno, ma si va in campo per dare il massimo, certo poi si rischia di farsi male, vedi quanto accaduto a Solomon contro lo Jagiellonia: questo è l’aspetto maggiormente preoccupante della vicenda. Se in campionato sei messo male, che peggio di così non poteva andare, ogni impegno diventa cruciale”.

‘Dentro Braschi’

"Col Rakow cercherei di non perdere, per vedere poi come siamo messi dopo Cremona. Anche perché i polacchi hanno subito pochissimi gol, seconda miglior difesa del proprio campionato. Piccoli non gioca, la Fiorentina non sa nemmeno se recupera Kean per Cremona. L’unica punta disponibile non si fa giocare, schiererei Braschi. Serve più coraggio con i giovani, assolutamente”.