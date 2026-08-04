Romani: "Entusiasta di essere alla Carrarese, in Serie B voglio crescere e ritagliarmi il mio spazio"

Lorenzo Romani, difensore della Carrarese arrivato in prestito dalla Fiorentina, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club gialloblu, commentando questa prima parte della sua avventura nella squadra toscana

Sulla nuova avventura in serie B

Queste le sue parole: “Sono felice di poter iniziare questa avventura in Serie B, rappresenta una passaggio importante per la mia carriera. Sono stato accolto molto bene e mi sto integrando perfettamente con tutti i miei nuovi compagni. Qua c'è una cultura del lavoro che si respira quotidianamente, ho trovato volontà dedizione nel voler migliorare costantemente”.

“Voglio maturare e crescere”

Il giovane difensore ha poi continuato: "Tutto l'ambiente rema dalla stessa parte, dopo stagioni importanti dobbiamo avere l'ambizione di rimanere a questi livelli. Spero di poter crescere, maturare e ritagliarmi il giusto spazio per poter aiutare i miei compagni a raggiungere gli obiettivi stagionali".