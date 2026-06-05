L'Udinese conferma la volontà di riscattare l'ex viola Zaniolo. Nani: "Siamo contentissimi, ha manifestato gradimento"

La scorsa stagione, tra Atalanta e Fiorentina, si era rivelata un calvario per quanto riguarda Nicolò Zaniolo. L'esperienza in viola, in particolare, era stata molto negativa. Ma l'Udinese ci ha puntato dandogli ancora fiducia… e i risultati sono arrivati.

Zaniolo-Udinese, confermata la volontà di proseguire insieme

Sembra esserci la volontà di esercitare il diritto di riscatto da entrambe le parti. Lo conferma la stessa Udinese, tramite il ds Gianluca Nani a Tuttomercatoweb.com: “Sta benissimo a Udine ed è contentissimo della scelta che ha fatto. Siamo un’isola felice, squadra e città dedicate al calcio”.

“Al momento giusto ci siederemo, ha manifestato gradimento”

“Abbiamo diritto di riscatto, lui ha manifestato gradimento e noi siamo contentissimi del suo rendimento. Non è una questione economica: al momento giusto ci siederemo e decideremo il da farsi seguendo la strada prefissata”.