Prosinečki scuote Firenze: il giudizio su Džeko fa discutere

Edin Džeko resta uno degli attaccanti più rappresentativi del calcio europeo degli ultimi anni. L’esperienza alla Fiorentina non ha rispettato le aspettative iniziali, ma l’ex bomber di Roma e Inter ha ritrovato il feeling con il gol nella sua successiva esperienza allo Schalke, dimostrando ancora una volta le qualità che lo hanno reso uno dei centravanti più completi della sua generazione.

Della carriera del bosniaco ha parlato Robert Prosinečki in un’intervista a Diretta.it, sottolineando il valore del giocatore nonostante l’età.

Le parole di Prosinečki

“Ha 39 anni, e alla Fiorentina non è andato bene. Ma è un goleador nato, con più di 50 gol in tutti i campionati in cui ha giocato. Manchester City, Roma, Inter… impressionante”.

Prosinečki ha poi evidenziato anche le caratteristiche tecniche dell’attaccante.

“Nonostante sia alto 1,90 ha una grande tecnica. Per la sua nazionale è importante, probabilmente il migliore di sempre”.

L'impatto di Dzeko

Parole che confermano l’impatto che Džeko ha avuto nel calcio europeo e soprattutto nella storia della nazionale bosniaca, dove continua a rappresentare uno dei simboli più importanti degli ultimi decenni.