Corriere dello Sport-Stadio: Mou, l'alleato di Paratici

Sul Corriere dello Sport-Stadio spazio al mercato viola in prima pagina: “Masta sì” e “Anche Mou spinge per darlo alla Fiorentina”. A pagina 20 il titolo: “Fiorentina, Kean è Real” e in sommario: “Una bella Viola estiva rimonta il Madrid. Segna anche Piccoli”. A pagina 21: “Mastantuono e Moise, giorni caldissimi” e in sommario: “L'esterno ha ribadito al Real il desiderio di partire. Kean piace al Como, la Viola aspetta la proposta”.