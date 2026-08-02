L'impatto e le risposte di Fagioli e Kean mentre Ndour... patisce l'affollamento e si nasconde

Le risposte forse meno attese ma più positive sono arrivate ieri da due ragazzi spesso al centro di discussioni, in termini di rendimento e di mercato: Nicolò Fagioli e Moise Kean. Sono loro che hanno confezionato l'azione del 2-2, con una bella giocata e cross dalla sinistra del centrocampista per l'incornata dell'attaccante. La Fiorentina insomma ne aveva di qualità da mettere in campo nella ripresa e questa profondità ha portato alle migliorie viste nella seconda parte di gara.

A passo lento vero inizio stagione

Chi invece è parso più in ritardo è Cher Ndour, secondo il Corriere dello Sport: a giudizio del quotidiano, il classe 2004 ha patito “l'affollamento di centrocampo, con tanti viola in cerca del pallone”, finendo così ai margini della manovra, un po' nascosto. Di mezzo forse anche la condizione, anche se il passo e l'agilità non sono mai stati i punti forti del giocatore bresciano.