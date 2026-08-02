Fabregas impaziente di accogliere Kean, Grosso pronto anche perderlo. Con 40 milioni scatta il restyling dell'attacco viola

C'era qualche titubanza fino a ieri, legata alle condizioni fisiche di Moise Kean, spazzata però decisamente via dall'ingresso con gol ieri nell'amichevole contro il Real Madrid. Un'uscita che potrebbe aver convinto definitivamente il Como ad andare in pressing deciso sull'attaccante della Fiorentina. Se finora il club lariano era rimasto guardingo, ora Fabregas sarebbe più impaziente di accogliere l'attaccante in rosa. La carta Champions toglierebbe i dubbi anche allo stesso Kean.

E Grosso?

Fin qui il tecnico viola non si è mai sbilanciato e ha ricevuto risposte puntuali da Piccoli ma, secondo La Nazione, sarebbe pronto anche a farne a meno, previa naturalmente sostituzione ad hoc. Con 40 (almeno) milioni Paratici darebbe il via al restyling vero e proprio dell'attacco. Pellegrino sarebbe la prima carta ma non solo.