Questo pomeriggio il giornalista de La Repubblica Benedetto Ferrara, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare le insidie della semifinale che attende la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Loro sicuramente non saranno quelli visti a Firenze, perchè qui sono stati costretti a giocare una partita diversa dal solito. Anche il gol che hanno fatto in in inferiorità numerica testimonia che sono una squadra che conosceva i limiti difensivi della Fiorentina e sono riusciti a sfruttarli. Nonostante siano riusciti a fare due reti, va comunque detto che non siano stati niente che. Questo è un loro limite. Dall’altra parte la Fiorentina è forte di un gol ma come dimostra Bergamo, dove la rete di vantaggio è durata solo pochi minuti, non credo che la Fiorentina sia capace di giocare una partita difensiva. Sono due squadre che non hanno niente da gestire, dubito che la FIornetina gestirà la partita anche se sarà importante non subire gol, e soprattutto nei primi minuti. Se la giocheranno fino alla fine, e sono molto curioso di vedere la sfida di domani: ad occhio credo che cercherà di mantenere il pallino del gioco come sa fare, ma avrà davanti una squadra molto rapida e forte sugli esterni. Dobbiamo augurarci che la squadra di Italiano ci sorprenda”

“Domani credo che rivedremo Mignolet, soprattuto dopo la prestazione dell'andata”

Qualche battuta anche su chi sarà il portiere del Brugge, dopo la sfida dell’andata: “Credo che, nonostante l’età, domani giocherà Mignolet: il belga è comunque un signor portiere sopratutto se penso alla prestazione del portiere belga all’andata. Credo che il tecnico belga avrà veramente pochi problemi a scegliere. Nonostante la giovane età non credo che sia riproposto colui che scese in campo a Firenze: è stata lui la fortuna della Fiorentina. In questi casi serve sempre esperienza, e credo che Mignolet ne abbia da vendere”

“Bonaventura è quel giocatore che ti svolta le partite, mi auguro sia della partita”

Ha poi parlato del momento di forma di Bonaventura e di come arriva alla sfida di domani dopo l’infortunio di domenica contro il Verona: “Sicuramente è il giocatore che ha piu esperienza e testa della rosa viola: è quello a cui in campo passi la palla perche sai che sbaglia poche volte. Oltre a questo è uno dei pochi che riesce a vedere bene la porta. Se Bonaventura è in condizione ti svolta le partite, e credo che visto il suo rendimento finora non credo si possa pretendere lo sia sempre. Non mi sembra ci sia molto ottimismo, viste le sue condizioni dopo Verona, però magari Italiano ci sorprende. Bonaventura è un giocatore fondamentale per questo squadra, soprattutto in appuntamenti come quello di domani”.

“Che peccato perdere Castrovilli: è uno dei piu forti della rosa viola”

Ha poi concluso parlando di Castrovilli: “Gaetano credo che tecnicamente sia tra i piu forti della rosa della Fiorentina insieme a Bonaventura e Nico Gonzalez. Chiaramente ha subito un infortunio gravissimo, che lo ha passato a passare un periodo che non dev esser stato per niente semplice. Dispiace sapere che lascerà Firenze, va comunque ricordato che la scorsa estate la società lo aveva venduto in Premier League”.