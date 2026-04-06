La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: con Braschi, Galloppa sceglie Puzzoli e Mazzeo. In mezzo...
Riccardo Braschi. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Manca poco meno di un'ora al fischio d'inizio di Fiorentina-Frosinone, 32esima giornata del campionato Primavera 1.
Le scelte di Galloppa
Galloppa sceglie ancora il 4-3-3, con Sturli, Turnone, Sadotti e Trapani a difendere la porta di Leonardelli. Centrocampo composto da Montenegro, Deli e Conti. Davanti Puzzoli, Braschi e Mazzeo.
La formazione
La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera (4-3-3): Leonardelli (GK), Sturli, Turnone, Sadotti, Trapani (C), Montenegro, Deli, Conti, Puzzoli, Braschi, Mazzeo
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