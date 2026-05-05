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Nzola apprezzato a Reggio Emilia, il Sassuolo riflette sul riscatto. Il punto

Redazione /
M'Bala Nzola
M'Bala Nzola

Dopo tanto vagare, forse e finalmente M'Bala Nzola potrebbe aver trovato un porto. L'attaccante ancora di proprietà della Fiorentina, dopo i deludenti prestiti a Lens e Pisa, adesso è al Sassuolo, dove da gennaio ha messo insieme 11 presenze, con un gol e un assist. 

La situazione

Il giocatore angolano è apprezzato a Reggio Emilia, dove i neroverdi starebbero pensando al riscatto a giugno, visto che la formula con cui è arrivato in Emilia è prestito con diritto di riscatto. 

Le cifre

La cifra pattuita con la Fiorentina è di 3,5 milioni di euro, molto inferiore a quanto speso dai viola per prelevarlo dallo Spezia nel 2023. Entro il 30 giugno la decisione. Il Sassuolo riflette, ma l'attaccante viola piace molto. Lo scrive tuttomercatoweb.com

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