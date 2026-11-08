La probabile formazione della Juventus: McKennie recupera e parte titolare. Un dubbio in mezzo al campo per Spalletti
Ultimi ritocci della formazione titolare per Spalletti, che domani sera si gioca la partita contro la Fiorentina al Franchi nel posticipo della domenica.
Le scelte
Spalletti sceglie ancora il 3-4-3. Torna McKennie dal 1'. Il dubbio è tra Cabal e Koopmeiners, con il primo in vantaggio. Davanti Kolo Muani e Alajbegovic accompagnano Woltemade.
La probabile formazione della Juventus
JUVENTUS (3-4-3): Vicario, Gatti, Bremer, Lucumí, Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Cabal, Kolo Muani, Woltemade, Alajbegovic.
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