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La probabile formazione della Juventus: McKennie recupera e parte titolare. Un dubbio in mezzo al campo per Spalletti

Redazione /
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Ultimi ritocci della formazione titolare per Spalletti, che domani sera si gioca la partita contro la Fiorentina al Franchi nel posticipo della domenica.

Le scelte

Spalletti sceglie ancora il 3-4-3. Torna McKennie dal 1'. Il dubbio è tra Cabal e Koopmeiners, con il primo in vantaggio. Davanti Kolo Muani e Alajbegovic accompagnano Woltemade.

La probabile formazione della Juventus

JUVENTUS (3-4-3): Vicario, Gatti, Bremer, Lucumí, Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Cabal, Kolo Muani, Woltemade, Alajbegovic. 

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