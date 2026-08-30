Dodô rifiuta l'Olympiakos per rimanere a Firenze! Il brasiliano punta alla scadenza del contratto?
Il terzino brasiliano Dodô ha vissuto l'estate praticamente da separato in casa. La sua cessione, a causa della scadenza del contratto nel giugno 2027, sembrava una delle poche certezze del mercato della Fiorentina. Eppure, a poche ora dalla fine delle trattative, il futuro di Dodô è ancora tutto da scrivere.
No alla Grecia
Secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto, il difensore viola avrebbe rifiutato l'offerta dell'Olympiakos per rimanere a Firenze per un'altra stagione e arrivare alla naturale scadenza del contratto.
Le parole del giornalista
Questo il posto di Matteo Moretto sul proprio profilo X: “La priorità di Dodô è restare alla Fiorentina e prendere una decisione definitiva sul futuro a partire dalla prossima sessione di mercato. Il contratto del brasiliano scade nel giugno 2027. Negli ultimi giorni Dodô ha rifiutato il trasferimento all’Olympiakos".