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Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina cambia pelle, l'operazione rinnovamento partirà...

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Due pagine sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio

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In apertura c'è: “La Viola cambia pelle”. Sottotitolo: “Sarà rinnovata in tutti i reparti L’operazione partirà al ritorno dagli Usa di Ferrari e Paratici”. Di spalla il commento: “Convivere con le pressioni”. In taglio basso: “Sottil in testa ai 26 prestiti pronti a ripartire”. 

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Sul mercato ancora: “Grosso chiama Thorstvedt”. E anche: “Il norvegese è uno dei profili preferiti dal nuovo tecnico per costruire il suo centrocampo”. 

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