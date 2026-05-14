La Fiorentina si troverà davanti il miglior Vlahovic della stagione: il serbo vuole sfatare un personale tabù

Dopo lunghi mesi ai box il grande ex della sfida tra Fiorentina e Juventus ha finalmente interrotto un lungo periodo senza segnare, realizzando un impressionante gol su punizione a 179 giorni dall'ultima volta. Nella partita contro il Verona, Dusan Vlahovic ha mostrato 45 minuti di qualità elevata all'Allianz Stadium. Anche se la partita con gli scaligeri, già retrocessi, non è stata particolarmente emozionante, ha comunque consegnato a Luciano Spalletti un attaccante completamente rigenerato e pronto a fare la differenza.

Nonostante il lungo infortunio la stagione del serbo è comunque positiva

L'importanza di Vlahovic si è confermata anche nella gara successiva, dove ha segnato nuovamente durante un incontro cruciale contro il Lecce, siglando la sua seconda rete consecutiva. Questo gol è stato fondamentale per le aspirazioni della Juventus, avvicinandola alla qualificazione in Champions League. In attesa dei risultati di Milan e Roma, Vlahovic dimostra di essere tornato letale nei momenti decisivi. Con un totale di 9 reti stagionali in 22 partite, Vlahovic presenta una solida media di una rete ogni due incontri, segnando ogni 105 minuti e trascinando con sé l'intero ambiente bianconero.

Contro la Fiorentina per sfatare il suo personale tabù

Questo stato di forma concentra i riflettori sul suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. In vista del mercato estivo, la dirigenza sarà chiamata a definire le prospettive future. Nel frattempo, il numero 9 intende parlare con i fatti, puntando alla doppia cifra. Le imminenti battaglie contro la Fiorentina e nel match conclusivo contro il Torino rappresenteranno ostacoli determinanti. Il serbo proverà ad aggiornare il suo bottino realizzativo già dalla prossima gara contro la sua ex squadra, a cui non ha mai segnato da quanto è arrivato in bianconero. Per Vlahovic è l’occasione giusta per raggiungere ladoppia cifra in campionato.