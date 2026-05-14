Bonaventura: "Bel lavoro di Vanoli, la Fiorentina si è ripresa nel girone di ritorno. Firenze merita grandi soddisfazioni"

Jack Bonaventura è tornato al Viola Park a salutare compagni e società viola, dopo la fine della sua avventura in Arabia e l'addio al calcio giocato. L'ex centrocampista della Fiorentina ha parlato brevemente ai canali ufficiali gigliati.

“Un piacere tornare al Viola Park a salutare tanti compagni. In Arabia è stata una bella esperienza, ora mi sto dedicando alla famiglia, poi forse ripartirò a fare qualcosa ma non ho ancora chiaro cosa fare. Mi sto prendendo un periodo sabbatico”.

‘Speriamo anno prossimo Fiorentina faccia grande campionato'

“Ho seguito la Fiorentina, quando una stagione parte così male non è mai facile recuperare. Alla fine penso che l'organico sia buono e Vanoli abbia fatto un bel lavoro, la Fiorentina ha fatto quello che doveva nella seconda parte di stagione, si è ripresa con un buon girone di ritorno. Ora speriamo di finire bene la stagione e che l'anno prossimo facciano un grande campionato. Firenze è una bella piazza con tanta passione per la squadra, i tifosi meritano grandi soddisfazioni”.

‘Un peccato non aver vinto una coppa’

“Ho tanti ricordi belli nei miei 4 anni a Firenze, ci siamo divertiti tanto, giocavamo bene, eravamo un tutt'uno col pubblico. C'era tanto entusiasmo e quando accade questo a Firenze per un giocatore è una gioia. Il rammarico è non aver vinto neanche una coppa, però sono stati anni in cui penso anche la gente si sia goduta la squadra e si sia divertita. Juventus-Fiorentina? È una gara molto sentita per la gente, ho visto la squadra in ripresa, penso possa fare una bella prestazione e spero possa dare una gioia ai tifosi”.