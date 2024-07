Tutto fatto per Valentini... ma lo vedremo a gennaio. Non sufficiente la cifra offerta dalla Fiorentina per metterlo subito a disposizione di Palladino

Tutto fatto per Nicolas Valentini. Il centrale difensivo classe 2001 domani sosterrà le visite mediche in Argentina, per poi - scrive Gianluca Di Marzio - firmare un contratto di quatto anni e mezzo con la Fiorentina.

Ma se ne riparla a gennaio

Una formula che, almeno all'apparenza, sembrerebbe non lasciare dubbi sul fatto che Valentini arriverà direttamente a gennaio. Scelta particolare vista la carenza di difensori in rosa, ma d'altronde il difensore ha un contratto con il Boca Juniors fino a dicembre e solo pagando un indennizzo la Fiorentina poteva portarlo subito alla corte di Palladino.

Un'offerta troppo bassa

Un tentativo, per la verità, era stato fatto. Soltanto che, come raccolto da Fiorentinanews.com, l'offerta del club viola per liberare Valentini fin da subito non è stata ritenuta sufficientemente alta dal Boca Juniors, che quindi si è opposto nonostante i rapporti tesissimi col giocatore e la volontà reciproca di salutarsi prima possibile. Valentini tra l'altro ha anche una clausola rescissoria di 10 milioni di dollari, che ovviamente non è mai stata presa in considerazione dalla Fiorentina.