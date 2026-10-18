Fiorentina-Como: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com
Tra poche ore Fiorentina e Como scenderanno in campo al Franchi per darsi battaglia nella settima giornata di Serie A.
Fischio d'inizio alle ore 15:00, in un Franchi che si prospetta gremito. Il Como per cancellare la sconfitta in Champions contro gli olandesi del Feyenoord, la Fiorentina per conquistare punti vitali per scalare la classifica.
Come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà la possibilità di seguire la partita attraverso la diretta scritta sul nostro sito. Ampio pre e post partita, le pagelle e le parole dei protagonisti. Per aggiornare la diretta premere il tasto F5 del proprio PC o refreshare la corrente pagina web.
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