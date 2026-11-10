Sospiro di sollievo per Gosens dopo l'infortunio, ma per il ritorno in campo serve tempo. Ecco come sta

Altro infortunio per uno sfortunatissimo Robin Gosens, che nelle scorse ore con la maglia del suo Schalke si è fatto male al ginocchio dopo una collisione con il suo compagno di squadra e portiere Karius.

Nessuna diagnosi

Ancora la diagnosi esatta non è ancora nota, visto che prima di farla servirà capire come reagirà il ginocchio nelle prossime ore. Solo allora si potrà prendere una decisione su come procedere con il trattamento dell'infortunio.

Sospiro di sollievo

Un sospiro di sollievo, però, si può già fare: nessuna rottura del legamento, che avrebbe di fatto decretato la fine della stagione di Gosens con diversi mesi di anticipo. Ricordiamo che il terzino è in prestito allo Schalke 04 dalla Fiorentina con la formula del diritto che diventa obbligo di riscatto a determinate condizioni (almeno 15 presenze e salvezza). Lo riporta Sky Sport DE.