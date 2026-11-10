Gosens, che sfortuna: altro infortunio al ginocchio dopo uno scontro di gioco. I tempi di recupero...

Certamente non un periodo fortunato per Robin Gosens, di nuovo costretto a fermarsi ai box per infortunio.

Altro stop per il tedesco

L'esterno ex Fiorentina, infatti, dopo aver saltato parte del precampionato con lo Schalke 04, nella gara di ieri contro l'Hoffeneim è stato costretto al cambio al minuto 47' dopo uno scontro “amico” con Karius.

La nota del club

Uno scontro in cui Gosens, colpito al ginocchio, ha avuto la peggio. In serata è arrivata una notta dello Schalke sulle sue condizioni: "Gosens ha riportato un infortunio al ginocchio destro, confermato dagli esami di diagnostica per immagini. Sarà indisponibile per il momento".