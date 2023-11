Un Bonaventura anche più 'generoso' del solito: c'è anche lui tra le preziose risorse di Spalletti

Quando ha rimesso piede in campo con la maglia della Nazionale, Jack Bonaventura ha visto solo goleade: prima il 4-0 a Malta e ieri sera il 5-2 alla Macedonia del Nord. I giudizi sul centrocampista della Fiorentina sono positivi un po' ovunque: si spazia dal 6 al 6,5, sottolineando come il calciatore rappresenti una risorsa preziosa per Spalletti. Ieri sera poi anche un paio di eccessi di ‘generosità’, quando ha rinunciato a un tiro da ottima posizione nel primo tempo, mentre nella ripresa una conclusione ravvicinata sparata addosso al portiere.