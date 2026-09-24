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Lindelof: "Dragusin ha molte qualità ed è fortissimo. Ma stavolta gli auguro..."

Marco Masoni /
Radu Dragusin
Radu Dragusin. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Siamo alla viglia della sfida di Nations League tra Svezia e Romania e il difensore centrale svedese, Victor Lindelof, ha speso parole di stima per il collega rumeno (e anche della Fiorentina), Radu Dragusin

Il difensore ha riconosciuto le qualità del giocatore viola, che ha incrociato in Premier League, senza nascondere l’obiettivo di vincere la partita: “È un ottimo giocatore, ha giocato ad un ottimo livello, ha molte qualità, gli auguro buona fortuna, ma ovviamente non domani. Vogliamo vincere la partita e conquistare i tre punti”, ha dichiarato Lindelof.

Un augurio accompagnato, dunque, da una battuta sulla gara imminente. Poi il difensore è tornato sulle caratteristiche di Dragusin: “È un ottimo giocatore, è molto forte e sa difendere”. Parole che sottolineano il suo rispetto per l’avversario. 

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