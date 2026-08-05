Oulaï: "La Fiorentina guarda al futuro e punta sui giovani, è il progetto giusto. A centrocampo siamo tanti e forti, darò tutto"

Il centrocampista della Fiorentina Christ Inao Oulaï si è presentato in conferenza stampa: “Parlo molto con mister Grosso, è un grande allenatore e ci fa lavorare molto. Posizione in campo? Non ne ho una fissa, sono un giocatore duttile. Posso occupare diversi ruoli, sono pronto a farlo anche alla Fiorentina. Farò tutto ciò che Grosso mi chiederà”.

“Sono duttile, pronto a esserlo anche in viola. La Fiorentina è il progetto giusto per me”

Perché la Fiorentina? “Intanto il progetto di questo club è quello veramente giusto per me: valorizza i giovani, ha un presidente e un tecnico giovani, nuovi. Ero veramente contento dell'interesse mostrato dalla Fiorentina. A mio avviso è un progetto che punta, a lungo termine, a qualcosa di veramente importante”.

“Darò tutto per giocare il più possibile”

Sulla questione tattica con Fagioli: “Entrambi siamo molto giovani e contenti di lavorare insieme. Coabito a centrocampo con ragazzi decisamente forti. Per quanto mi riguarda, sono qui per lavorare quotidianamente e giocare il più possibile, indipendentemente da chi il mister posizionerà accanto a me. Darò al compagno e alla squadra tutto quello che ho, per mettere in pratica i consigli e le direttive”.