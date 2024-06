In casa Fiorentina è di stretta attualità la polemica sullo stadio Artemio Franchi, rilanciata dal direttore generale Alessandro Ferrari in Senato. A tal proposito, si è fatto sentire anche il presidente del CONI Giovanni Malagò, che ha sottolineato proprio la difficoltà di realizzare nuovi impianti in Italia.

“Come fare 13 al Totocalcio”

Ecco cosa ha detto a RadioUno: “Per fare uno stadio in Italia, servirebbe una combinazione di fattori simili al ”fare 13 al Totocalcio”, ma per tre settimane consecutive. Purtroppo da noi è tutto più complicato, la burocrazia è un problema enorme non ancora sistemato. Spero che il Governo attuale riesca a risolvere qualche tematica, altrimenti tutti noi ne pagheremo un prezzo altissimo”.

