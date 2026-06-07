Abbiamo già parlato dell'esigenza della Fiorentina di ridurre i costi, in particolare del suo monte ingaggi, con De Gea tra i più interessati dalla questione. L'ex viola Gianmatteo Mareggini però non ci sta e non vorrebbe veder la squadra viola privarsene, come raccontato al Corriere dello Sport:

"Per me è un lusso avere De Gea alla Fiorentina. E' un portiere da grande squadra, lo dimostra il fatto che lo vuole la Juventus. Se poi la gente preferisce discutere dei suoi problemi con le palle alte, forse se ne intende poco.

Stagione altalenante? E' stato altalenante lui o la squadra completamente disorganizzata? Io dico che non c'era mai un assetto difensivo stabile. Non lo voglio assolvere ma per un portiere è fondamentale avere dei riferimenti. Se avessi le gomme lise sull'asfalto bagnato non andresti lontano. I suoi problemi derivano dalle sviste aeree di Comuzzo, dagli svarioni di Pongracic a cui serviva il motorino per rientrare…

Troppo 3 milioni? Altrove ne prenderebbe di più. Tra Sommer che ha vinto lo scudetto con l'Inter e De Gea che ha lottato per la salvezza a Firenze chi prendereste? Io non avrei dubbi: De Gea. La verità è che se i viola non si fossero trovati in fondo alla classifica, non saremmo qui a parlarne".