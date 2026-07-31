La strana alternanza Fagioli-Oulai un indizio di mercato? La cifra che farebbe vacillare i viola

Nelle prime uscite stagionali della Fiorentina l'allenatore Fabio Grosso ha, come sempre accade nelle amichevoli estive, ruotato molto i giocatori a disposizione, provando diverse combinazioni in tutti i reparti.

Alternanza in mediana

E' balzato però all'occhio l'alternanza fra Nicolò Fagioli è Christ Oulai, neo acquisto molto oneroso dei viola. Esperimenti o dubbi sulla coesistenza e indizio di mercato? Saranno le prossime uscite a dirlo.

Il prezzo

Ciò che è certo, scrive il Corriere Fiorentino, è che Paratici in questa scoppiettante estate è disposto ad ascoltare le offerte per tutti i suoi giocatori, compreso Fagioli. Arrivasse una proposta superiore ai 35 milioni infatti, i viola potrebbero vacillare.