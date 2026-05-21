Palladino recupera un difensore per la Fiorentina. I convocati dell'Atalanta

Pochi minuti fa l’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino, ex di turno, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di domani contro la Fiorentina. L’unica novità è rappresentata dal rientro dello squalificato Hien, mentre il tecnico, come noto da qualche settimana, dovrà fare a meno di altri due difensori: stiamo parlando di Bernasconi e Kossounou, out per infortunio.

La lista completa dei convocati in vista di Fiorentina-Atalanta

Questa la lista completa dei convocati dell’Atalanta, diramata dal club bergamasco tramite il proprio sito ufficiale:

Ahanor Honest (69), Bakker Mitchel (5), Bellanova Raoul (16), Carnesecchi Marco (29), De Ketelaere Charles (17), de Roon Marten (15), Djimsiti Berat (19), Éderson (13), Hien Isak (4), Kolašinac Sead (23), Krstović Nikola (90), Musah Yunus (6), Obrić Relja (40), Pašalić Mario (8), Raspadori Giacomo (18), Rossi Francesco (31), Samardžić Lazar (10), Scalvini Giorgio (42), Scamacca Gianluca (9), Sportiello Marco (57), Sulemana Kamaldeen (7), Vavassori Dominic (45), Zalewski Nicola (59), Zappacosta Davide (77).