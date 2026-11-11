"De Gea non è più quello di un tempo. Gennaio? Ecco cosa servirebbe alla Fiorentina"

Giampaolo Marchini, giornalista de La Nazione, ha parlato della Fiorentina intervento al Pentasport su Radio Bruno.

Strada giusta

"La Fiorentina con la Juventus meritava di più. La squadra è in crescita, la strada che sta intraprendendo Paolo Vanoli è quella giusta secondo me. Queste difficoltà in difesa non erano state messe in conto, Dragusin è un difensore di livello. Hai aggiunto giocatori interessanti e gioventù come Jimenez e Joao Mario. In porta c'è un problema che è De Gea, anche se è difficile dirlo. Quello attuale non ha nulla a che vedere con quello che è stato. La cosa inspiegabile, con la Juventus ha fatto anche grandi parate".

Gennaio

"Mercato di gennaio? Serve un difensore e un centrocampista. Pongracic peccato che si è fatto male, perché ha dato segnali positivi. Viery e Ranieri? Posso fare i terzini. Pedro Goncalves? Tanta roba. Con il rientro di Atta puoi fare un 4-1-4-1. Torreira? Io prenderei Brozovic".