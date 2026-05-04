L'America è lontana: tanti soldi e pochi obiettivi...e i tifosi criticano. Commisso atteso a Firenze

Stasera all'Olimpico, in tribuna a vedere il match tra Roma e Fiorentina ci saranno Ryan Friedkin, figlio di Dan, insieme al fratello Corbin. Joseph Commisso e mamma Catherine saranno invece incollati alla tv dall’altra parte dell’Oceano.

Delle due proprietà americane si occupa stamani il Corriere Fiorentino, dove si legge che c'è un filo rosso che le accomuna: tanti soldi spesi, pochi obiettivi raggiunti e tante critiche da parte dei tifosi.

Una Conference e quattro finali perse

Un miliardo per i Friedkin per vincere una Conference League e arrivare in finale in Europa League. Ma la Champions ancora non è stata mai raggiunta. Dall'altra parte tre finali, due di Conference League e una di Coppa Italia, per i Commisso, senza che la bacheca dei viola si sia impreziosita di un trofeo. L'ultimo successo resta la Coppa Italia vinta 25 anni fa.

Commisso atteso

I Commisso hanno spesso delegato. Ora in particolar modo, molto potere è in mano a Paratici come direttore sportivo e Ferrari in quanto direttore generale. Joseph Commisso è atteso per fine campionato.