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Corriere dello Sport-Stadio: "Pago io", Commisso mette i soldi sul tavolo

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Lo stadio? Pago io”. Ovvero: “Commisso investe 55 milioni”. 

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Grande spazio stamani a: “La marcia di Vanoli”. Sottotitolo: “Un’impresa: il tecnico spera nella conferma”. 

55 milioni

Di spalla sullo stadio: “Cantiere Franchi, il club partecipa: “Sono in arrivo 55 milioni”. In taglio basso sulla squadra: ”Stagione finita per Lamptey Rientra Gosens".  

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