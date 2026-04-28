Corriere dello Sport-Stadio: "Pago io", Commisso mette i soldi sul tavolo
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Lo stadio? Pago io”. Ovvero: “Commisso investe 55 milioni”.
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Grande spazio stamani a: “La marcia di Vanoli”. Sottotitolo: “Un’impresa: il tecnico spera nella conferma”.
55 milioni
Di spalla sullo stadio: “Cantiere Franchi, il club partecipa: “Sono in arrivo 55 milioni”. In taglio basso sulla squadra: ”Stagione finita per Lamptey Rientra Gosens".
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