La convinzione di Fabio Paratici

Fabio Paratici. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Paratici è sempre più al centro della nuova Fiorentina. Come scrive Repubblica, il nuovo ds viola ha scelto di vivere in centro a Firenze per calarsi sempre di più nel tessuto cittadino e vivere a pieno l'esperienza fiorentina.
Qualche errore
Nonostante l'inizio complicato di stagione, la scelta sbagliata di Grosso e qualche inciampo sul mercato (vedi, per ora, Beto), Paratici ha messo in piedi una squadra giovane che nel tempo può diventare competitiva.
La convinzione di Paratici
E di questo Paratici ne è fermamente convinto. Secondo il dirigente viola questa Fiorentina nel medio-lungo termine può tornare protagonista.
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