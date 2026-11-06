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La convinzione di Fabio Paratici

Redazione /
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Fabio Paratici
Fabio Paratici. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Paratici è sempre più al centro della nuova Fiorentina. Come scrive Repubblica, il nuovo ds viola ha scelto di vivere in centro a Firenze per calarsi sempre di più nel tessuto cittadino e vivere a pieno l'esperienza fiorentina. 

Qualche errore

Nonostante l'inizio complicato di stagione, la scelta sbagliata di Grosso e qualche inciampo sul mercato (vedi, per ora, Beto), Paratici ha messo in piedi una squadra giovane che nel tempo può diventare competitiva. 

La convinzione di Paratici

E di questo Paratici ne è fermamente convinto. Secondo il dirigente viola questa Fiorentina nel medio-lungo termine può tornare protagonista. 

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