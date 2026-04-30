Google, da oggi si possono selezionare le fonti di informazione preferite sulla Fiorentina
Google porta anche in Italia il servizio “Fonti preferite” che consente all’utente di selezionare le testate che preferisce appunto, come fonti di informazione.
Ed è così che tra le “Notizie principali” di Google compariranno con maggiore frequenza quelle pubblicate dalle fonti selezionate.
200 mila siti selezionati
In questo senso sono stati selezionati sono stati selezionati oltre 200mila siti informativi, tra cui anche Fiorentinanews.com.
Come scegliere Fiorentinanews.com
Per iniziare provate a fare la ricerca per parola chiave sul motore di ricerca, per esempio digitando “Fiorentina”. Cliccando sull’icona a forma di stella accanto alla sezione Notizie principali, si aprirà un menù ed è lì che potete scrivere Fiorentinanews e poi selezionare la nostra testata. Una volta selezionate le fonti, queste appariranno più frequentemente nella sezione “Notizie principali” o nella sezione dedicata “Dalle tue fonti”.