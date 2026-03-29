La Fiorentina mette nel mirino un giovane talento italiano per la porta, coetaneo di Martinelli

Ci sarebbe anche la Fiorentina tra le squadre italiane interessate a Diego Mascardi, portiere classe 2006 dello Spezia. Lo scrive Il Secolo XIX, che riporta come diversi club di Serie A stiano seguendo il ragazzo.

La sua stagione

Mascardi ha perso il posto a La Spezia per l'arrivo di Radunovic dal Cagliari, ma nelle ultime ore è stato chiamato in Nazionale U21 al posto dell'infortunato Motta.

Le interessate

Su di lui ci sarebbe l'interesse, oltre a quello dei viola, di Roma e Napoli, che già in estate aveva fatto più di un sondaggio per lui.