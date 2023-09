Un impianto compatto con la particolarità del settore in piedi. Il primo stadio 5G del Belgio: Ecco la Cegeka Arena FOTO

Un impianto compatto, completamente coperto (ci mancherebbe altro in nord Europa) e che ha una particolarità: è stato il primo stadio dotato della tecnologia 5G in Belgio. Alla Cegeka Arena scenderà in campo questa sera la Fiorentina per l'esordio in Conference League.

La capienza dello stadio è di 23,718 posti, ma solo quando la squadra gioca nel campionato belga. Per le partite in Europa diminuisce a 21,500. Questo perché, altra particolarità, c'è un settore che è riservato ai posti in piedi che non sono consentiti per gli standard Uefa.

Non molto scenografico, se vogliamo anche freddo all'apparenza, la Cegeka Arena diventa caldissima perché i tifosi del Genk sono molto appassionati e legati alla propria squadra.