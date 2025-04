Fiorentina in campo al Viola Park per la rifinitura in vista della semifinale d'andata di Conference League contro il Betis Siviglia.

Allenamento differenziato

Assente, ma non è certo una sorpresa, il brasiliano Dodô ancora alle prese coi postumi dell'operazione causa appendicite. Non c'è neanche Cataldi, ma per il centrocampista si tratta di un'assenza programmata. L'ex Lazio si trova su un altro campo per fare un lavoro differenziato già concordato con lo staff tecnico. Nessun allarme dunque per lui.

Kean e Colpani

Presente regolarmente Kean, che ha fatto differenziato ieri pomeriggio, e che quindi partirà regolarmente con la squadra. In campo anche Colpani che quindi può dirsi pienamente recuperato dopo due mesi e mezzo di assenza.

