header logo

Se 198 giorni vi sembrano pochi: fate un po' voi...

Claudio Tirinnanzi /
Commenti Condividi
Fazzini Ndour Fiorentina
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Ai tanti dati negativi che sta collezionando la Fiorentina nel corso degli ultimi due anni c'è anche e sicuramente questo che stupisce. 

La squadra viola non vince in casa da 198 giorni, esattamente da Fiorentina-Lazio 1-0 del 13 aprile scorso. Un'eternità davvero, anche perché lo stadio di casa (anche in versione dimezzata) è sempre stato un luogo in cui i viola hanno saputo esprimersi al meglio storicamente. 

Non solo per la classifica dunque, c'è bisogno di invertire la rotta anche per togliere di mezzo questo digiuno pesantissimo, un vero e proprio macigno. 

Notizie correlate
💬 Commenti