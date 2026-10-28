Se 198 giorni vi sembrano pochi: fate un po' voi...

Ai tanti dati negativi che sta collezionando la Fiorentina nel corso degli ultimi due anni c'è anche e sicuramente questo che stupisce.
La squadra viola non vince in casa da 198 giorni, esattamente da Fiorentina-Lazio 1-0 del 13 aprile scorso. Un'eternità davvero, anche perché lo stadio di casa (anche in versione dimezzata) è sempre stato un luogo in cui i viola hanno saputo esprimersi al meglio storicamente.
Non solo per la classifica dunque, c'è bisogno di invertire la rotta anche per togliere di mezzo questo digiuno pesantissimo, un vero e proprio macigno.
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